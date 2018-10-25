В Калининграде дворников обяжут убирать листву с решеток ливневой канализации

СЕГОДНЯ 18:52 2018-10-25T18:53:27+03:00

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В Калинниграде дворники будут обращать внимание в первую очередь на очистку решеток на ливневых колодцев. Соответствующее поручение дано руководству МП «Чистота», рассказал начальник дорожно-транспортного управления администрации Калининграда Олег Кутин.

- Одна из проблем в период осадков – закрытые листвой решетки ливневой канализации. После сильного ветра на дорогах было много листвы, она закрывает решетки на ливневках и не дает воде уходить. Такую ситуацию мы увидели на улице Нарвской. После того, как подрядчик очистил решетку от листьев, вода ушла с проезжей части в течение 15 минут, - сказал он.

Очистка решеток - это проблема текущего содержания ливневки, но есть и более глобальная - многие годы не чистились коллекторы и водотоки, и зачастую воде с улиц просто некуда уходить, отметил Кутин.

- Система дождевой канализации в городе – более 600 км сетей. Есть участки, которые на 60-70% забиты. Сейчас стоит задача провести инвентаризацию всех сетей, чтобы спланировать системную работу по их очистке, - сказал начальник дорожно-транспортного управления.