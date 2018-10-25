Калининградских врачей обучат новым методикам ранней диагностики рака кожи

СЕГОДНЯ 18:58 2018-10-25T18:58:33+03:00

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Эксперты Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова из Санкт-Петербурга обучат калининградских врачей новым методикам ранней диагностики рака кожи. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

На мастер-класс собрались более 40 дерматологов, терапевтов, хирургов и врачей других специальностей со всего региона.

- Сегодня наши коллеги из Санкт-Петербурга показывают нам, как с помощью дерматоскопии можно наиболее эффективно определять онкопатологии кожи на ранних стадиях, – отметил врач-дерматовенеролог Гусевской районной больницы Александр Тарасов. – Для нас это очень полезно, специалисты делятся с нами своим опытом, мы, со своей стороны, тоже показываем, какими методиками владеем, что умеем. Коллеги центра в высшей степени профессиональны, и мы будем стремиться к тому, чтобы достичь такого же уровня.

По словам экспертов из Санкт-Петербурга, одной их важнейших составляющих акции также является привлечение внимания населения и их нацеливание на онконастороженность и профилактику рака кожи.