На месте пожара в заброшенном доме в Калининграде обнаружили тело женщины
В минувший четверг, 25 октября, вечером, по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Центрального района Калининграда. На часах было 18:28, когда поступило сообщение о том, что на улице Рыбников горит дом.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном кирпичном расселенном доме произошло загорание второго этажа и шиферной кровли. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
На месте пожара было обнаружено тело женщины.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 19 человек и 4 единицы техники.
Причины возгорания и смерти человека устанавливаются.