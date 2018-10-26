2018-10-26T09:09:11+03:00
Происшествия

На месте пожара в заброшенном доме в Калининграде обнаружили тело женщины

Возгорание произошло на улице Рыбников
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В минувший четверг, 25 октября, вечером, по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Центрального района Калининграда. На часах было 18:28, когда поступило сообщение о том, что на улице Рыбников горит дом.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном кирпичном расселенном доме произошло загорание второго этажа и шиферной кровли. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

На месте пожара было обнаружено тело женщины.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 19 человек и 4 единицы техники.

Причины возгорания и смерти человека устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининградской области украли подсветку с шести пешеходных переходов
Останки погибшего в Восточной Пруссии советского бойца отправят в Белгородскую область
В Гусеве около ФОКа обнаружили авиабомбу времен войны
За восемь месяцев в Калининградской области произошло 113 самоубийств
За сутки в Калининграде оштрафовали 13 пешеходов-нарушителей
В ДТП под Багратионовском пострадали два человека
На ул. Куйбышева на «зебре» сбили пешехода
Жители Балтийска продолжают пользоваться ржавой водой
Калининградец обокрал магазин одежды
Калининградская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира по армрестлингу
Калининградка отделалась штрафом за дачу взятки полицейскому
У калининградцев на границе изъяли более 200 кг. мяса и молочки из Литвы и Польши
На площади Победы в Калининграде мужчина с топором и дама с битой напали на уличных музыкантов
В Калининграде до вечера не будет электричества на десяти улицах
Рядом с детской поликлиникой на Трибуца построили новую лестницу на набережную
На границе в Гусеве задержали поляка с 682 пачками контрабандных сигарет
В Калининграде на ул. Новинской сгорела дача
Калининградских врачей обучат новым методикам ранней диагностики рака кожи
В Калининграде дворников обяжут убирать листву с решеток ливневой канализации