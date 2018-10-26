На месте пожара в заброшенном доме в Калининграде обнаружили тело женщины

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-26T09:09:11+03:00

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В минувший четверг, 25 октября, вечером, по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Центрального района Калининграда. На часах было 18:28, когда поступило сообщение о том, что на улице Рыбников горит дом.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном кирпичном расселенном доме произошло загорание второго этажа и шиферной кровли. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

На месте пожара было обнаружено тело женщины.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 19 человек и 4 единицы техники.

Причины возгорания и смерти человека устанавливаются.