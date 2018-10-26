В Калининграде на ул. Новинской сгорела дача

СЕГОДНЯ 08:28 2018-10-26T08:28:16+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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Вечером в четверг, 25 октября, пожар случился в Московском районе города Калининграда. В 19:48 очевидцы сообщили о том, что на улице Новинской горит дом.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в одноэтажной кирпичной даче с деревянной пристройкой сгорела шиферная кровля. Огонь уничтожил комнату.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В тушении пожара принимали участие 10 человек и 2 единицы техники.