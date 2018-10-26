2018-10-26T10:26:38+03:00
Общество

На границе в Гусеве задержали поляка с 682 пачками контрабандных сигарет

Виктор Сергеев
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На погранпереходе в Гусеве задержали гражданина Польши, который пытался провезти крупную партию сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Водитель польского автобуса сообщил, что не имеет товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако в ходе досмотра в крыше автобуса обнаружили тайник, в котором находилось 682 пачки сигарет.

Сигареты и автобус в результате были изъяты, на поляка завели административное дело по статье «Сокрытие товара от таможенного контроля».

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