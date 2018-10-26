2018-10-26T10:36:31+03:00
Общество

Рядом с детской поликлиникой на Трибуца построили новую лестницу на набережную

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Рядом с детской поликлиникой оборудовали дополнительный спуск на набережную. Новая лестница шириной 1,6 метра уже готова и используется жителями, сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

Как сообщил председатель комитета архитектуры и строительства мэрии, в середине ноября с другой стороны от здания, в котором расположена поликлиника, откроется спуск двухметровой ширины для маломобильных граждан. Сейчас на этой площадке идет активное строительство.

- Этот спуск также будет выдержан в стилистике всей набережной Трибуца. Все элементы, которые применены при создании новых спусков, повторяют элементы, использованные при реконструкции самой набережной, поэтому и смотрятся так органично, - сказал Крупин.

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