Рядом с детской поликлиникой на Трибуца построили новую лестницу на набережную

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-26T10:36:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Рядом с детской поликлиникой оборудовали дополнительный спуск на набережную. Новая лестница шириной 1,6 метра уже готова и используется жителями, сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

Как сообщил председатель комитета архитектуры и строительства мэрии, в середине ноября с другой стороны от здания, в котором расположена поликлиника, откроется спуск двухметровой ширины для маломобильных граждан. Сейчас на этой площадке идет активное строительство.

- Этот спуск также будет выдержан в стилистике всей набережной Трибуца. Все элементы, которые применены при создании новых спусков, повторяют элементы, использованные при реконструкции самой набережной, поэтому и смотрятся так органично, - сказал Крупин.