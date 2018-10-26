В Калининграде до вечера не будет электричества на десяти улицах

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-26T10:48:24+03:00

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В пятницу в течение дня в Калининграде на десяти улицах е будет электричества. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. 1-я Б. Окружная 41, 49, с/т «Мечта», ул. Бригадная 1а, 3, 10, ул. Бумажная 1, 2-8, ул. Взводная 3-13, 6-16, 30, ул. Воронежская 19, ул. Целлюлозная 7, 15, 12, ул. Якорная 3-33, 2-36, ул. 2-я Очаковская 2 , ул. 2-я Судостроительная 3, 5, 11, 15-19, 2-20, ул. Судостроительная 99-129, 102-114.

До 17 часов холодной воды не будет на ул. Согласия 31; с 11.00 до 15.00 – на ул. Чукотской 1в, 7, 4-8.