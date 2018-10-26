2018-10-26T12:36:41+03:00
Происшествия

На площади Победы в Калининграде мужчина с топором и дама с битой напали на уличных музыкантов

Криминальный эпизод случился в четверг вечером
Елизавета ЦУКАНОВА
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В Калининграде мужик с топором напал на уличных музыкантов.

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В четверг вечером на площади Победы мужчина с топором напал на уличных музыкантов. Неадекватный гражданин сильно повредил инструменты и аппаратуру. Двое прохожих пытались его успокоить, но агрессивный житель дома ударил одного из заступившися рукояткой топора.

- Отпускать топор он упорно не хотел, несмотря на призывы полицейских, которые прибыли довольно быстро, - сказал очевидец происшествия Вячеслав Гладких.

Мало того, скоро на подмогу буяну выбежали две женщины, одна из них была вооружена бейсбольной битой. Она начала угрожать ей девушке-музыканту.

Нарядом полиции и мужчина, и женщина были задержаны. Им грозит наказание за хулиганство.

Добавим, что согласно законодателству, уличные музыканты могут играть в общественных местах до 22.00.

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