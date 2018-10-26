У калининградцев на границе изъяли более 200 кг. мяса и молочки из Литвы и Польши

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-26T11:11:49+03:00

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На неделе инспекторы Россельхознадзора пресекли несколько попыток ввоза литовских и польских продуктов в Калининградскую область. Об этом сообащет пресс-служба ведомства.

15 жителей области не смогли провезти более 215 килограммов молочной, мясной и рыбной продукции.

- Причиной изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - отметили в Россельхознадзоре.