Калининградка отделалась штрафом за дачу взятки полицейскому

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-26T11:25:53+03:00

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Жительницу Калининграда признали виновной в даче взятки полицейскому и оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина узнала, что ее хотят привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. Она обратилась к полицейскому, который проводил доследственную проверку, и предложила «решить вопрос» за 100 тысяч рублей.

Полицейский сообщил о просьбе руководству УМВД. При передаче денег злоумышленницу задержали.

На суде обвиняемая полностью признала вину и чистосердечно раскаялась в содеянном. Суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей.