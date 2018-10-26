Калининградка отделалась штрафом за дачу взятки полицейскому
.Фото: Александр Подгорчук
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Жительницу Калининграда признали виновной в даче взятки полицейскому и оштрафовали. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Женщина узнала, что ее хотят привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. Она обратилась к полицейскому, который проводил доследственную проверку, и предложила «решить вопрос» за 100 тысяч рублей.
Полицейский сообщил о просьбе руководству УМВД. При передаче денег злоумышленницу задержали.
На суде обвиняемая полностью признала вину и чистосердечно раскаялась в содеянном. Суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей.