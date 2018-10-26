2018-10-26T12:02:28+03:00
Спорт

Калининградская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира по армрестлингу

Соревнования прошли в Турции
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Турецкая Анталия приняла сороковой мировой чемпионат по армрестлингу, в котором приняли участие 1200 спортсменов из 45 стран.

В составе сборной России отличилась калининградка Яна Барановская.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наша спортсменка боролась среди 11 соперниц массой свыше 80 кг из Бразилии, Швеции, США, Канады, Казахстана, Белоруссии, Турции, Литвы и России. В борьбе на левую руку Яна уступила прошлогодней чемпионке мира Алене Станской и будущей финалистке Татьяне Калюк. Итог – бронза.

Яна Барановская – вице-чемпионка страны и бронзовая медалистка чемпионата Европы 2018.

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