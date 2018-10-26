Калининградец обокрал магазин одежды

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-26T12:04:01+03:00

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Приближение зимы все чаще дает о себе знать. В полицию Ленинградского района Калининграда обратился владелец одного из магазинов, находящихся в торговом центре на улице Челнокова. Бизнесмен сообщил, что средь бела дня один из посетителей, улучив момент, схватил с прилавка пару перчаток и три вязаные шапки, после чего скрылся.

Установить личность вора смогли участковые уполномоченные, просмотревшие записи камер видеонаблюдения в торговом зале. В отношении ранее уже судимого 41-летнего горожанина возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Кража».

Когда одна голова хорошо, а три – хуже.