2018-10-26T12:04:01+03:00
Происшествия

Калининградец обокрал магазин одежды

Добычей ранее судимого мужчины стали перчатки и шапки
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приближение зимы все чаще дает о себе знать. В полицию Ленинградского района Калининграда обратился владелец одного из магазинов, находящихся в торговом центре на улице Челнокова. Бизнесмен сообщил, что средь бела дня один из посетителей, улучив момент, схватил с прилавка пару перчаток и три вязаные шапки, после чего скрылся.

Установить личность вора смогли участковые уполномоченные, просмотревшие записи камер видеонаблюдения в торговом зале. В отношении ранее уже судимого 41-летнего горожанина возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Кража».

Когда одна голова хорошо, а три – хуже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининградской области украли подсветку с шести пешеходных переходов
Останки погибшего в Восточной Пруссии советского бойца отправят в Белгородскую область
В Гусеве около ФОКа обнаружили авиабомбу времен войны
За восемь месяцев в Калининградской области произошло 113 самоубийств
За сутки в Калининграде оштрафовали 13 пешеходов-нарушителей
В ДТП под Багратионовском пострадали два человека
На ул. Куйбышева на «зебре» сбили пешехода
Жители Балтийска продолжают пользоваться ржавой водой
Калининградская спортсменка завоевала бронзу чемпионата мира по армрестлингу
Калининградка отделалась штрафом за дачу взятки полицейскому
У калининградцев на границе изъяли более 200 кг. мяса и молочки из Литвы и Польши
На площади Победы в Калининграде мужчина с топором и дама с битой напали на уличных музыкантов
В Калининграде до вечера не будет электричества на десяти улицах
Рядом с детской поликлиникой на Трибуца построили новую лестницу на набережную
На границе в Гусеве задержали поляка с 682 пачками контрабандных сигарет
В Калининграде на ул. Новинской сгорела дача
На месте пожара в заброшенном доме в Калининграде обнаружили тело женщины
Калининградских врачей обучат новым методикам ранней диагностики рака кожи
В Калининграде дворников обяжут убирать листву с решеток ливневой канализации