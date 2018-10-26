Жители Балтийска продолжают пользоваться ржавой водой

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-26T13:00:56+03:00

Коммунальщики им объяснили, что в водопровод спустили воду из системы отопления

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Жители Балтийска уже несколько дней продолжают жаловаться на бьющую из-под крана ржавую воду и холодные батареи. Как сообщают в сообществе «Типичный Балтийск», на нескольких улицах начало отопительного сезона встретили вместе с рядом аномалий. У кого-то до сих пор вместо воды коммунальщики подают скользкую жидкость, а у кого-то даже черный песок.

Один из жителей сообщает, что обратился со своими проблемами к оперативному дежурному по городу, который заявил, что коммунальщики «умудрились каким-то образом в водопровод пустить воду из системы отопления».

Тем временем, жильцы уже начали строчить комментарии в инстаграм губернатору Антону Алиханову. В частности, в одном из них сообщается, что тепло не подано даже в одну из школ.