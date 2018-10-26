В ДТП под Багратионовском пострадали два человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Багратионовском районе в четверг произошло ДТП в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 43-м километре автодороги Калининград-Долгоруково. 28-летняя водитель «Ауди» на закруглении дороги не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в другую «Ауди».
В результате лобового столкновения травмы получили водители обоих транспортных средств.