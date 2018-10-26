За сутки в Калининграде оштрафовали 13 пешеходов-нарушителей

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-26T13:34:45+03:00

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В Калининградской области за сутки к административной ответственности привлекли 13 пешеходов, которые нарушили Правила дорожного движения. Об этом «Комсомолке» сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

На всех нарушителей составили протоколы по ст. 12.29 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 500 до 1500 рублей

В Госавтоинспекции отмечают, что первую очередь пешеходы должны помнить о том, что они являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, поэтому они должны быть крайне осторожными и соблюдать Правила дорожного движения. С начала года в области зарегистрировано 264 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. По вине пешеходов произошло 105 ДТП, в которых 95 человек получили травмы, 10 - погибли.