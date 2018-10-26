За восемь месяцев в Калининградской области произошло 113 самоубийств

СЕГОДНЯ 13:40 2018-10-26T13:40:50+03:00

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В январе-августе в Калининградской области зарегистрировано 113 случаев самоубийств, что на 3 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит территориальное управление Росстата. Жертвами убийств стали 25 человек, хотя за этот же период 2017 года в области убили 41 человека.

94 жителя Калининградской области скончались от отравления алкоголем, в прошлом году таких было 66 человек.

В дорожно-транспортных происшествия погибли 76 человек, в прошлом году – 71 человек.