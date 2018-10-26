Останки погибшего в Восточной Пруссии советского бойца отправят в Белгородскую область

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-26T14:09:02+03:00

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В четверг 25 октября в Калининграде, в актовом зале морского кадетского корпуса Андрея Первозванного состоялись солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, на его малую родину.

Останки гвардии старшины Тимофея Леонтьевича Сошенко были обнаружены в результате раскопок на месте обнаруженного крупного захоронения советских воинов. Сами раскопки проводились в рамках проекта «Историческая память» и межрегиональной «Вахты Памяти-2018» активистами поисковых отрядов «Совесть» и «Победа», а также военно-патриотического отряда «Рысь» из республики Бурятия.

- Из 9 братских и 7 одиночных могил было эксгумировано более 70 человек. В результате работы с архивами Министерства Обороны РФ удалось установить имена погибших, - сообщает руководитель отряда «Совесть» Руслан Хисамов. - Останки одного из солдат удалось идентифицировать по медали «За Отвагу». Кроме медали при солдате обнаружили: фрагменты поясного ремня РККА, фрагменты документов, фрагменты благодарности за освобождение Донбасса от Верховного Главнокомандующего, медицинский жгут и кожаные сапоги.

По просьбе родственников останки, награды и личные вещи гвардии старшины Сошенко Тимофея Леонтьевича будут доставлены в Белгородскую область.