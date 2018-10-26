В Калининградской области украли подсветку с шести пешеходных переходов

СЕГОДНЯ 14:16 2018-10-26T14:18:35+03:00

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В Калининградской области на региональных и федеральных трассах стали воровать автономное освещение на пешеходных переходах. Об этом сообащет пресс-служба министерства развития инфраструктуры.

- Комплексы автономного освещения оснащены солнечными батареями и аккумуляторами, чтобы в ночное время подсвечивался пешеходный переход и мерцал светофор. Водитель переход должен видеть издалека. На Северном обходе шесть пешеходных переходов и на всех украдены аккумуляторы. Это оборудование снять не просто, оно находится на высоте около шести метров. Предположительно злоумышленники использовали подъемный механизм, - рассказал замдиректора дорожного управления Дмитрий Анисимов

В министерстве отметили, что сумма ущерба только на областных трассах составляет около полумиллиона рублей.