Калининградка зверски зарезала свою подругу

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-26T16:53:12+03:00

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Кто сказал, что женщина рождена, чтобы давать жизнь? Жительница Калининграда решила этот тезис опровергнуть.

В начале этого октября 37-летняя горожанка распивала спиртное в одном из заброшенных зданий на Литовском валу. На беду, в той же компании оказалась другая женщина, хотя и старше на семь лет, но приятнее во всех отношениях. По ходу застолья дамы поссорились, и младшая четыре раза воткнула оказавшийся под рукой нож в старшую – сначала ей в грудь, а затем в голову.

- От полученных травм потерпевшая скончалась на месте через непродолжительное время, - констатируют в региональном Управлении СКР. – Будучи задержана, подозреваемая дала признательные показания, после чего ей было предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Говорят, в противном случае ранее уже неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности за употребление спиртных напитков бродяжка, может скрыться или иным путем воспрепятствовать следствию по уголовному делу.

Не сказать, чтобы вся прогрессивная калининградская общественность замерла в ожидании суда, но многим, все-таки, интересно, сколько дадут поножовщице.