2018-10-26T15:46:24+03:00
Общество

Гусевский район занял первое место в рейтинге сельхозпроизводства

Отметили его лидерство в производстве скота и птицы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Региональных лидеров сельхоз производства определило министерство сельского хозяйства по итогам работы среди муниципальных образований за 9 месяцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, первое место занял Гусевский городской округ, в котором было произведено 7 065 тонн скота и птицы на убой, 47 557 тонн зерна и 8 057 тонн рапса. Использование пашни в муниципальном образовании составляет 100%.

Второе место присуждено Гурьевскому городскому округу. Этот муниципалитет является лидером в производстве яиц и овощей.

Третье место областного рейтинга разделили Правдинский городской округ и Нестеровский район.

По итогам девяти месяцев года в Правдинском округе произведен максимальный объем скота и птицы на убой – 12 759 тонн.

В Нестеровском районе произведен максимальный объем молока – 26 944 тонны.

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