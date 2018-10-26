2018-10-26T16:14:52+03:00
Происшествия

За кражу кошки калининградке грозят четыре года "зоны"

В свое оправдание женщина заявила, что прежние хозяева животного плохо с ним обращались
Игорь ОРЕХОВ
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Когда в полицию Багратионовского района пришел писать заявление местный житель, правоохранители поначалу не поверили своим глазам. В самом деле – кому нужно такое добро, как кошка? Однако, в дальнейшем выяснилось, что зверек был не абы какой, а ценной британской вислоухой породы. И похитила его 52-летняя знакомая кошатника, заявившись прямо домой к заводчику.

Как установили участковые уполномоченные, кошку по кличке Боня похитительница .

продала односельчанину. В свое оправдание женщина заявила, что прежние хозяева животного якобы плохо с ним обращались.

Известно, куда вымощена дорога благими намерениями. В нашем случае – в места, не столь отдаленные, где кошачья грабительница может пробыть вплоть до четырех следующих лет.

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