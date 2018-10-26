2018-10-26T16:15:37+03:00
Общество

Троих калининградцев осудили за организацию незаконной миграции

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили преступную группу, которая занималась организацией незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ,

Трое мужчин занимались изготовлением поддельных уведомлений о принимающей стороне, решали вопросы с местами проживания иностранцев и незаконно ставили их на миграционный учет. Всего они организовали приезд в регион более 300 гастарбайтеров.

Центральный районный суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года.

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