Троих калининградцев осудили за организацию незаконной миграции

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-26T16:15:37+03:00

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В Калининграде осудили преступную группу, которая занималась организацией незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ,

Трое мужчин занимались изготовлением поддельных уведомлений о принимающей стороне, решали вопросы с местами проживания иностранцев и незаконно ставили их на миграционный учет. Всего они организовали приезд в регион более 300 гастарбайтеров.

Центральный районный суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,5 года.