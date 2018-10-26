В «Янтарьэнерго» рассказали, почему упал ветряк в поселке Куликово

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-26T16:21:15+03:00

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«Калининградская генерирующая компания» проводит расследование падения ветроустановки в поселке Куликово. Как сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго», по предварительной информации перед разрушением конструкции на лопасти ветряка намотался посторонний предмет, который принесло штормовым ветром.

- Брезент, налетевший на лопасти, увеличил парусность, ротор ветроколеса сорвало со стопорного механизма. Ветер раскрутил их до критичного состояния и расшатал конструкцию, в нижней части башни произошёл надлом. Данную версию происшествия сотрудники «КГК» проверяют, опрашивая свидетелей, - сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

Напомним, 24 октября, при сильном ветре до 25 метров в секунду в поселке Куликово упала одна ветрогенераторная установка «Зеленоградской» ВЭС.