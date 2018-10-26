Жители Багратионовского района задолжали за электричество 12,5 млн рублей
Просроченная задолженность жителей Багратионовского района за электричество составляет 12,5 млн рублей. За месяц долги за электроэнергию снизились на 1,8 млн рублей, но сумма долга остается значительной, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».
В число крупных должников вошли 59 человек с общим долгом в 4,7 млн рублей. Просроченная задолженность каждого такого потребителя превышает 50 тыс. руб.
Наибольшая задолженность среди населенных пунктов наблюдается в поселке Долгоруково – 1,6 млн руб., поселке Медовое – 675 тыс. руб, поселке Нивенское – 672,9 тыс рублей.
Из-за долгов на общую сумму 8,2 млн. руб. на 1 октября 456 потребителей остаются без света, и еще 61 неплательщик в плане на отключение электроэнергии в текущем месяце, сумма их задолженности достигает почти 178 тыс. руб.