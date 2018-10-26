Жители Багратионовского района задолжали за электричество 12,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-26T16:26:14+03:00

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Просроченная задолженность жителей Багратионовского района за электричество составляет 12,5 млн рублей. За месяц долги за электроэнергию снизились на 1,8 млн рублей, но сумма долга остается значительной, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

В число крупных должников вошли 59 человек с общим долгом в 4,7 млн рублей. Просроченная задолженность каждого такого потребителя превышает 50 тыс. руб.

Наибольшая задолженность среди населенных пунктов наблюдается в поселке Долгоруково – 1,6 млн руб., поселке Медовое – 675 тыс. руб, поселке Нивенское – 672,9 тыс рублей.

Из-за долгов на общую сумму 8,2 млн. руб. на 1 октября 456 потребителей остаются без света, и еще 61 неплательщик в плане на отключение электроэнергии в текущем месяце, сумма их задолженности достигает почти 178 тыс. руб.