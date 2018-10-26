В Калининградской области выросла смертность от рака

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-26T16:41:59+03:00

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В Калининградской области растет смертность от онкологических заболеваний. Так, за 8 месяцев этого года в регионе от новообразований умерли 1407 человек, в прошлом году за аналогичный период от рака скончались 1287 человек. Такие данные приводит территориальное управление Росстата.

При этом смертность от болезней системы кровообращения в области снижается. В прошлом году за восемь месяцев по этой причине умерли 3861 человек, в этом – 3500 человек. Снизилась в регионе смертность от болезней органов пищеварения (на 14 случаев), болезней органов дыхания (на 38 случаев).

Также в области выросло количество смертей от некоторых инфекционных и паразитарных болезней. По этой причине за восемь месяцев этого года скончались 132 человека, в прошлом году – 115 человек.