Грязные салоны, порванные сиденья и неработающие печки: В Калининграде проверили городские автобусы

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-26T16:53:46+03:00

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В пятницу утром в Калининграде прошел рейд по проверке готовности автоперевозчиков к работе в зимний период. Как сообащет пресс-служба мэрии, перед выходом автобусов на линию были проверены четыре предприятия: МКП «Калининград–ГорТранс», ООО «Тотем», ООО «Вестлайн» и ИП «Фомин».

Как рассказал начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения Александр Химич, из 176 автобусов большого и малого класса на 13 выявлены неисправности отопительных систем, то есть одна или несколько печек в салоне на момент проверки не работали.

- Эксплуатация этих автобусов была запрещена, автобусы возвращены для ремонта, - рассказал Александр Химич. - У 29 автобусов выявлено несоответствие внешнего и внутреннего состояния санитарным нормам, грязные салоны, порванные сиденья, разбитые стекла.

По его словам, мэрия направит перевозчика претензии, кроме этого, на все выявленные недостатки будут составлены акты контроля. Если перевозчики не устранят нарушения, они будут оштрафованы на 5 тысяч рублей за каждое нарушение.