В Калининграде сочинение Чайковского сыграют на уникальной скрипке XVII века

СЕГОДНЯ 17:39 2018-10-26T17:39:46+03:00

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Уже в это воскресенье, 28 октября, в Калининграде пройдет единственный концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Светланова. Зрителей ждут в концертном зале областной филармонии, которой в 2014 году было присвоено имя Светланова.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на сцене выступят почти сто человек, то есть практически полный состав оркестра.

К нам едет один из лучших молодых скрипачей России Павел Милюков. Он исполнит шедевр Чайковского, знаменитый концерт для скрипки ре мажор. Музыкант сыграет на скрипке знаменитого итальянского мастера XVII века

Андреа Гварнери. Инструмент для выступления в Калининграде предоставит один из швейцарских фондов.

Помимо произведения Чайковского калининградцы услышат и Рапсодию № 1 «Картины Испании» Евгения Светланова и Симфонию № 2 Петра Чайковского.

Концерт состоится в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» и организован в честь 90-летнего юбилея композитора и пианиста Евгения Светланова.

Начало концерта 28 октября в 18:00.