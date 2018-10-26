В Калининграде мошенники заставили пьяную женщину отписать им квартиру

СЕГОДНЯ 17:53 2018-10-26T17:53:22+03:00

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В Калининграде осудили мужчину и женщину за мошенничество с недвижимостью. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

41-летняя мошенница и ее приятель напоили 51-летнюю женщину и уговорили ее подписать договор купли-продажи ее квартиры. При этом, сама пострадавшая думала, что подписывает документы для получения субсидий. В итоге женщина лишилась квартир стоимостью 1,8 млн рублей.

Суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы, ее сообщник получил 7 лет. В УМВД добавили, что установили причастность мошенницы к аналогичному случаю, однако расследование по этому делу еще продолжается.