Мэрия Калининграда отчиталась о компенсационной высадке деревьев

СЕГОДНЯ 18:50 2018-10-26T20:07:13+03:00

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В пятницу 26 октября мэрия Калининграда отчиталась о высадке двух деревьев в сквере у монумента «Мать Россия». Как сообщает пресс-служба, оба саженца стали компенсацией за утраченный сахаристый клен, который пришлось убрать из-за болезни, вызванной омелой.

- Для сохранения уровня озеленения обязанность выполнения компенсационной высадки у юридических и физических лиц появляется во всех случаях повреждения или вырубки, сноса ими зеленых насаждений, - объясняет пресс-служба. - Эта обязанность закреплена законодательно, и компенсационные высадки должны быть произведены независимо от того, понадобилось перед этим срубить деревья для производства земляных работ или строительства, или же насаждения убрали в санитарных целях.