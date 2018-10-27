2018-10-27T12:42:50+03:00
Общество

С улиц Калининграда бесследно исчезают старинные гидранты

Мэр Алексей Силанов пообещал разобраться в ситуации
Кирилл Алексеев
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Гидрант на Офицерской несколько дней назад. Фото из группы Союз граждан "Наш регион".Гидрант на Офицерской несколько дней назад. Фото из группы Союз граждан "Наш регион".Фото: Ольга СКРИПКИНА
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В социальных сетях калининградцы активно обсуждают тему исчезновения с городских улиц старинных немецких гидрантов. Эти устройства давно не используются по назначению, но являются украшением городской среды. Накануне в группе Союз граждан "Наш регион" была размещена информация о гидранте на улице Офицерской в Центральном районе, который выкопали и увезли в неизвестном направлении. Ранее похожая история случилась с гидрантом на соседней улице Коммунальной.

Жители Калининграда отмечают, что старинные устройства, скорее всего, перемещаются к кому-нибудь на дачу или поступают в свободную продажу. При этом город теряет частичку своей неповторимой историко-культурной среды. Это тем более странно, что развитие туристической привлекательности Калининграда называется одной из целей развития региона.

Мэр Калининграда Алексей Силанов в комментарии под постом об исчезновении гидранта на Комсомольской пообещал разобраться в ситуации.

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