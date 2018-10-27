В Черняховске из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 24 человека, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-27T13:08:55+03:00

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В ночь на субботу в Черняховске случился пожар в пятиэтажном панельном доме. Как сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по Калининградской области, в одной из квартир загорелся диван.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным, - отметили в пресс-службе. - Сотрудниками пожарной охраны эвакуированы 24 жильцов дома, в том числе 4 ребенка.

Как отмечается, есть пострадавшии. Об их состоянии ничего не сообщается.