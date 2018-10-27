2018-10-27T13:26:15+03:00
Экономика

В Калининграде начали сборку обновленной модели автомобиля KIA

Кирилл Алексеев
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На калининградском заводе "Автотор" начали сборку обновленной модели автомобиля KIA Sportage. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, обновленная модель производится в комплектациях Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и в версии со спортивным дизайн-пакетом GT Line, в 18 вариантах сочетаний двигателя, трансмиссии, типа привода и оснащения.

В настоящее время "автотор" производит 11 моделей легковых автомобилей KIA: Сeed, Cerato, Mohave, Optima,Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger.

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