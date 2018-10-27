Программа радио "Комсомольская правда - Калининград" стала лучшей на Северо-Западе

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-27T13:50:55+03:00

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В Санкт-Петербурге подвели итоги ежегодного конкурса журналистского мастерства "СеЗаМ". В этом году, как сообщается, в конкурсе приняли участие более 500 работ из разных регионов Северо-Западного федерального округа.

Самой лучшей радиопередачей авторитетное жюри признало радиомарафон Елены Воловой "Страна других. Дети". Он проводился при участии детей с особенностями в развитии, которые провели у микрофона серию интервью с руководителями города, области, а также известными калининградцами. Радиомарафон вышел на радио "Комсомольская правда - Калининграде".

Кроме того, одним из претендентов на победу в номинации "Лучшая публикация" был материал корреспондента "Комсомолки" Ивана Маркова о военном пенсионере из Светлогорска, который, устав просить помощи от властей, самостоятельно построил дорогу общего пользования. Однако победилем в этой номинации была признана в итоге корреспондент архангельской газеты "Правда Севера" Ирина Журавлева за очерк "Даль бескрайняя" - о жизни старинной северной деревни.

Премия "СеЗаМ" учреждена Ассоциацией СМИ Северо-Запада и ежегодно вручается за творческие достижения журналистам этого округа.