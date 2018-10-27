2018-10-27T15:16:05+03:00
Общество

Куда уезжают из Калининграда: Росстат опубликовал свежие данные

Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Калининградстат опубликовал данные о миграционной активности жителей Калининградской области в январе - августе 2018 года.

Так, самым популярным государством для иммиграции для калининградцев стала Германия. В эту страну выехал за восемь месяцев 341 человек. 76 калининградцев отправились на постоянное местожительство в Литву, 26 человек в Латвию. На четвертом месте Польша - 21 иммигрант.

Германия лидирует и в списке тех стран, откуда переезжают в Калининградсую область. С января по август из ФРГ эмигрировали к нам 168 человек. Далее опять следуют Литва и Латвия. Из этих прибалтийских стран в Калининград переехали 98 и 57 человек соответственно, что в обоих случаях превышает численность выехавших в эти государства (в случае с Латвией - более чем в два раза).

Однако гораздо выше миграционная активность между Калининградской областью и другими регионами России. За восемь месяцев в наш регион переселились 12 110 человек, выехали - 7 898.

Пожелаем удачи бывшим калининградцам.

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