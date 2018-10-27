2018-10-27T15:44:02+03:00
Экономика

Бывшего министра наградили медалью "За заслуги перед Калининградской областью"

Кирилл Алексеев
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..Фото: Эдуард Молчанов
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Губернатор Антон Алиханов наградил медалью "За заслуги перед Калининградской областью" бывшего министра экономики регионального правительства Нинель Салагаеву.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, Нинель Салагаева более четырех лет проработала в правительстве Калининградской области. Недавно она приняла приглашение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова занять должность его заместителя.

Антон Алиханов поблагодарил Нинель Салагаеву за работу, отметив, что под ее руководством министерство экономики успешно реализовало несколько масштабных проектов. Среди них – внедрение и администрирование субсидий на поддержку рынка труда, а также масштабная перезагрузка законодательства об Особой экономической зоне в Калининградской области.

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