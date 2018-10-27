2018-10-27T15:49:58+03:00
Общество

В Калининграде подвели итоги патриотического проекта «Пост №1»

Кирилл Алексеев
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..Фото: Эдуард Молчанов
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В субботу в Калининграде прошла церемония закрытия патриотического проекта «Пост №1». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие прошло на площадке Калининградского историко-художественного музея. Организаторы проекта – Агентство по делам молодежи Калининградской области и Центр молодежи.

Как сообщается, в этом году «Пост №1» проходил в четвертый раз. Участниками проекта стала молодежь в возрасте старше 13 лет – представители образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, сферы молодежной политики, военно-патриотических клубов и общественных молодежных объединений из муниципалитетов Калининградской области.

На центральный пост у Вечного огня на мемориале 1200 воинам-гвардейцам в рамках весеннего и осеннего этапов заступили более 800 молодых людей из 35 образовательных организаций и 20 муниципалитетов Калининградской области.

По итогам участия в проекте лучше всех показавшим строевую подготовку и дисциплину был признан караул из калининградской школы №28. Он будет представлять наш региона на Всероссийском слете движения «Пост №1».

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