2018-10-27T17:55:23+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали о судьбе "исчезающих" гидрантов Кёнигсберга

Демонтированное устройство на улице Офицерской отправили в музей
Кирилл Алексеев
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..Фото: Ольга СКРИПКИНА
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Накануне калининградскую общественность возмутил демонтаж старинного гидранта на улице Офицерской. Ранее довоенные устройства исчезли с улиц Комсомольской и Коммунальной. В мэрии Калининграда прокомментировали ситуацию.

- На территории Калининграда установлено более 2,5 тысячи пожарных гидрантов (подземных и надземных), из которых около 10 процентов довоенной постройки, - написала в фейсбуке руководитель пресс-службы мэрии Инна Вербицкая. - В целях обеспечения пожарной безопасности два раза в год комиссия, в состав которой входят специалисты МП КХ «Водоканал» и Главного Управления МЧС России по Калининградской области проводят проверку всех гидрантов. В соответствии с предписанием неисправные - ремонтируют, в случае если невозможно починить – меняют на новые.

Инна Вербицкая добавила, что старинные, еще немецкие гидранты, которые не подлежат восстановлению, передают в музеи. Увидеть их может любой желающий в музее Мирового океана и в музее предприятия «Водоканал».

Что касается гидранта на пересечении улиц Офицерской и Степана Разина, то, как отметила руководитель пресс-службы, в ходе обследования этой осенью комиссия установила его неисправность:

- Механизмы были разрушены, отсутствовала возможность присоединения пожарных рукавов, восстановлению не подлежал. Поэтому было принято решение демонтировать его и передать в музей «Водоканала». На месте неисправного надземного гидранта установлен подземный, отвечающий требованиям пожарной безопасности.

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