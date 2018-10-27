Вице-премьер правительства России открыла в Калининграде передвижной технопарк

СЕГОДНЯ 19:14 2018-10-27T19:16:08+03:00

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В субботу в Калининградской области начал работу первый в регионе передвижной технопарк. Его открыли вице-премьер правительства России Татьяна Голикова и губернатора Антон Алиханов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительсва, образовательный комплекс предназначен для проведения занятий по нескольким научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Уже с 1 ноября он отправится по школам Калининградской области.

- Первая остановка передвижного инженерного комплекса будет в Гвардейском городском округе, - сказал Антон Алиханов. - Уверен, что у детей, куда будет приезжать этот цех, появится интерес к техническому творчеству.

«Мобильный Кванториум» оснащен высокотехнологичным оборудованием, дети смогут осваивать навыки дополненной реальности, робототехники и аэростроения. Существующий состав позволит охватить около ста человек на каждой точке остановки. За учебный год охват инженерными программами составит около 900 учащихся.

- Изменения происходят во всей системе образования. Особый прорыв – это, конечно, дополнительное образование и те возможности, которые оно открывает для наших детей. «Мобильный Кванториум» – это шанс для наших учеников старших классов из сельских школ получить новые знания, пройти профориентационный курс, определиться с будущей профессией», – отметила Татьяна Голикова.