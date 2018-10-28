2018-10-28T12:42:13+03:00
Происшествия

В Калининграде 9 пожарных тушили стиральную машину в пятиэтажке

Пожар случился на улице Ульяны Громовой
Иван МАРКОВ
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В субботу 27 октября в одной из пятиэтажек на улице Ульяны Громовой произошел пожар, для ликвидации которого, как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, потребовалась помощь сразу двух пожарных расчетов, состоящих из 9 человек и двух единиц техники.

Вскоре выяснилось, что в одной из квартир дома в ванной произошло возгорание стиральной машинки на площади 0,5 квадратных метра. Пожар был потушен. Пострадавших нет.

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