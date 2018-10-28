Минобороны: Калининград прикрыт новейшими комплексами «Самарканд»

СЕГОДНЯ 12:58 2018-10-28T12:58:30+03:00

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Министерство обороны РФ разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» на стратегических направлениях, в том числе в Калининграде. Об этом в воскресенье утром сообщил Интерфакс со ссылкой на материалы портала госзакупок.

- Согласно документации тендера, - сообщает информационное агентство, - в России развернуто как минимум 13 комплексов РЭБ "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д". Они размещаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Белоруссии. Комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота РФ.

В сообщении, размещенном на сайте Минобороны, сообщается, что новейшие комплексы «Свет» и «Самарканд» поступили на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота в 2017 году. Однако российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.