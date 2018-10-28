В Калининграде после проверки закрыто 16 точек по продаже шаурмы

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-28T13:27:42+03:00

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В пятницу 26 октября Роспотребнадзор отчитался о проверке предприятий общественного питания по изготовлению и реализации шаурмы на территории города Калининграда. Как сообщает портал ведомства, в июне-октябре 2018 года были проведены внеплановые выездные проверки 29 точек с отбором проб сырья, готовой продукции и смывов для проведения лабораторных исследований. В итоге, по результатам проверок составлено 40 протоколов об административном правонарушении, в том числе 16 протоколов о временном запрете деятельности: предприятия опечатаны специалистами управления во время проверки. По решению районных судов города Калининграда деятельность 16 предприятий общественного питания приостановлена на срок от 23 до 90 суток.

Обоснование для этого выглядит вполне убедительным.

- Из-за малых площадей отсутствуют условия для обработки и мытья мяса и овощей, приготовления салатов и многокомпонентных начинок для шаурмы, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. - Санитарно-техническое состояние и содержание помещений крайне неудовлетворительное, покрасочное покрытие на стенах отслоилось, на потолках следы протечек, полы с выбоинами и трещинами. Отсутствует подводка воды, нет условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены, нет раковин для мытья рук, повара не обеспечены санитарной одеждой и работают без одноразовых перчаток. Не соблюдаются требования к прохождению медицинских осмотров, обязательной вакцинации, персонал не имеет базовых знаний санитарной культуры.