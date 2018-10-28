В Зеленоградске затопило улицу перед автовокзалом

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-28T15:35:52+03:00

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В Зеленоградске из-за дождей в субботу случился потоп прямо перед автовокзалом. Как сообщают очевидцы в калининградском паблике «Дежурный по городу», «море теперь начинается прямо отсюда».

Судя по фото, лужа занимает всю Вокзальную улицу.

Что касается Калининграда, то из-за дождей снова затопило перекресток улиц Черняховского и Пролетарской, где подрядчик только на прошлой неделе устранял недочеты.