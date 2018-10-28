Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вернулся в Балтийск после полугодового похода

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-28T16:11:47+03:00

Он обеспечивал безопасность гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога

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В воскресенье 28 октября в Балтийск из дальнего похода вернулся сторожевой корабль «Ярослав Мудрый». Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова, поход начался 15 апреля и проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России.

- Основными задачами его являлись демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствие с планами боевой подготовки в составе группировки кораблей ВМФ России, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога, - сообщает информационное агентство.

- За время плавания экипаж корабля успешно выполнил задачи антипиратской вахты в Аденском заливе, - добавляет Мартов, - совершил деловые заходы в порты Африки, а также принял участие в масштабных маневрах ВМФ России, проводившихся под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева в Средиземном море.

На торжественном митинге в военной гавани Балтийска командир корабля капитан первого ранга Роман Ашуров доложил начальнику штаба Балтийского флота вице-адмиралу Игорю Мухаметшину, что корабль вернулся технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. По традиции, экипажу были вручены хлеб-соль и жареный поросенок, а отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ведомственными знаками отличия.