В Калининграде в садовом товариществе «50 лет Октября» ночью сгорела дача
Пожар случился на улице Яблоневой
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В ночь на понедельник, 29 октября, пожарные по тревоге выезжали на улицу Яблоневую. В в 01:07 поступило сообщение о горящем доме.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, там в садовом товарществе «50 лет Октября» горела одноэтажная кирпичная дача. И хотя пожарные в составе 11 человек прибыли своевременно, спасти строение не удалось - дача сгорела полностью.
О пострадавших не сообщается.