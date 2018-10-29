2018-10-29T07:45:29+03:00
Происшествия

В Калининграде в садовом товариществе «50 лет Октября» ночью сгорела дача

Пожар случился на улице Яблоневой
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на понедельник, 29 октября, пожарные по тревоге выезжали на улицу Яблоневую. В в 01:07 поступило сообщение о горящем доме.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, там в садовом товарществе «50 лет Октября» горела одноэтажная кирпичная дача. И хотя пожарные в составе 11 человек прибыли своевременно, спасти строение не удалось - дача сгорела полностью.

О пострадавших не сообщается.

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