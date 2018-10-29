2018-10-29T08:02:27+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» обыграла «Мордовию»

Встреча с саранским клубом завершилась со счетом 1:0
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская «Балтика» в воскресенье 28 октября обыграла саранскую «Мордовию» (1:0). Так «Балтика» прервала 6-матчевую безвыигрышную серию

Встреча проходила на стадионе «Калининград».

Как сообщает пресс-служба «Балтики», игра получилась упорной, с обилием единоборств и небольшим количеством голевых моментов.

Судьбу поединка решил один мяч, забитый балтийцами после прекрасно разыгранного «стандарта».

Отметим, в этой игре дебютировал Алексей Волков, который вышел на поле во втором тайме.

Впереди у «Балтики» две встречи с лидерами ФНЛ – «Тамбовом» и «Томью».

В турнирной таблице ФНЛ калининградская команда занимает 17 место с 19 очками.

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