Калининградская «Балтика» обыграла «Мордовию»
Калининградская «Балтика» в воскресенье 28 октября обыграла саранскую «Мордовию» (1:0). Так «Балтика» прервала 6-матчевую безвыигрышную серию
Встреча проходила на стадионе «Калининград».
Как сообщает пресс-служба «Балтики», игра получилась упорной, с обилием единоборств и небольшим количеством голевых моментов.
Судьбу поединка решил один мяч, забитый балтийцами после прекрасно разыгранного «стандарта».
Отметим, в этой игре дебютировал Алексей Волков, который вышел на поле во втором тайме.
Впереди у «Балтики» две встречи с лидерами ФНЛ – «Тамбовом» и «Томью».
В турнирной таблице ФНЛ калининградская команда занимает 17 место с 19 очками.