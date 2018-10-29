2018-10-29T10:21:38+03:00
Спорт

Спортсмен из Калининграда стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

Масштабные соревнования, на которых отличился Муса Евлоев, прошли в Венгрии
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Будапешт принял масштабный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбы. В Венгрию съехались спортсмены со всего мира – на коврах арены имени трехкратного олимпийского чемпиона Ласло Паппа выступило около 900 представителей 114 стран.

В составе сборной России по греко-римской борьбе отличный результат показал калининградец Муса Евлоев.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в весовой категории до 97 кг Муса провел пять поединков, набрав 21 балл и уступив только пять очков. Калининградец оказался сильнее представителей Кыргызстана, Ирана, Венесуэлы, Армении и Болгарии.

В полуфинале ему удалось победить олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира Артура Алексаняна из Армении, в финале одолеть болгарина Кирила Милова.

В минспорта отметили, что последний раз такого успеха калининградская школа спортивной борьбы добивалась 7 лет назад, когда на чемпионате мира в Стамбуле победу праздновал борец-вольник Алексей Шемаров.

Муса Евлоев – атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд, победитель чемпионата России 2018 года и вице-чемпион мира прошлого сезона.

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