Калининградский аэропорт «Храброво» перешел на осеннее-зимнее расписание
С воскресенья 28 октября аэропорт «Храброво» перешел на осенне-зимнее расписание полетов. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, новое расписание будет действовать до 30 марта 2019 года.
До этой даты полеты из Калининграда будут осуществлять 11 авиакомпаний (8 отечественных и 3 иностранные) по 12 внутрироссийским и международным направлениям.
Так, регулярные рейсы свяжут Калининград с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Казанью, Нижневартовском, Пермью, Минском, Ташкентом, Варшавой и Римом.
Рейсы в Минск запланированы дважды ежедневно.
Из Калининграда в Варшаву в осенне-зимнем расписании запланировано 6 рейсов в неделю. Полеты будут выполняться во все дни недели, кроме субботы.
С 29 октября 2018 года авиакомпания «Победа» планирует выполнять рейсы по маршруту Калининград – Рим и в обратном направлении с частотой три раза в неделю.
Чартерные рейсы запланированы из Калининграда в Анталию (Турция) 28, 30 октября и 04 ноября.