2018-10-29T10:36:53+03:00
Общество

Калининградский аэропорт «Храброво» перешел на осеннее-зимнее расписание

Изменения в сетке прилетов и вылетов вступили в силу 28 октября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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С воскресенья 28 октября аэропорт «Храброво» перешел на осенне-зимнее расписание полетов. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, новое расписание будет действовать до 30 марта 2019 года.

До этой даты полеты из Калининграда будут осуществлять 11 авиакомпаний (8 отечественных и 3 иностранные) по 12 внутрироссийским и международным направлениям.

Так, регулярные рейсы свяжут Калининград с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Казанью, Нижневартовском, Пермью, Минском, Ташкентом, Варшавой и Римом.

Рейсы в Минск запланированы дважды ежедневно.

Из Калининграда в Варшаву в осенне-зимнем расписании запланировано 6 рейсов в неделю. Полеты будут выполняться во все дни недели, кроме субботы.

С 29 октября 2018 года авиакомпания «Победа» планирует выполнять рейсы по маршруту Калининград – Рим и в обратном направлении с частотой три раза в неделю.

Чартерные рейсы запланированы из Калининграда в Анталию (Турция) 28, 30 октября и 04 ноября.

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