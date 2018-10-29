2018-10-29T12:20:52+03:00
Общество

В Калининградской области вырос экспорт сельхозпродукции

Мы вывозим зерновые культуры в 30 стран мира
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Объем продовольственных товаров и сельхозсырья, экспортированных с территории Калининградской области, в стоимостной оценке составил около 840 миллионов долларов США за восемь месяцев этого года. По данным областного минсельхоза, экспортные поставки сельхозпродукции увеличились в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В областном правительстве сообщают, что основа экспортного потенциала региона – зерновые культуры. Их поставки осуществляются более чем в 30 стран, среди которых Швеция, Дания, Турция, Алжир, Марокко, Мексика и ЮАР.

Также мы экспортируем мясные изделия, хлебобулочную продукцию, сыр, рыбные консервы, цветы.

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