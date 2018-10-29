2018-10-29T12:58:30+03:00
Происшествия

Калининградцу, сокрушившему топором уличный оркестр, грозят два года в «зоне»

В отношении мужчины, который разбил музыкальные инструменты, возбуждено уголовное дело
Игорь ОРЕХОВ
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Как и можно было предполагать, 49-летний житель Калининграда, вечером 25 октября напавший с топором на группу уличных музыкантов, стал фигурантом уголовного дела. Его по итогам доследственной проверки возбудили дознаватели ОМВД России по Ленинградскому району. В документах фигурирует часть 1-я статьи 167 УК РФ, карающей за умышленное повреждение чужого имущества.

Напомним, инцидент произошел в минувшую среду возле дома на перекрестке улицы Черняховского и Ленинского проспекта. Стоимость музыкального оборудования, которое пострадало от ударов топора, эксперты оценили в 35 тысяч рублей. Нападавший был задержан оперативно прибывшими по вызову сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

Максимальное наказание, которое по нормам действующего законодательства грозит буйному калининградцу – лишение свободы на срок до двух лет.

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