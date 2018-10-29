2018-10-29T13:13:41+03:00
Общество

Стало известно, когда в Калининграде появятся конные казачьи патрули

Светлана БАРОН
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Конные казачьи патрули выйдут на улицы в Калининградской области не раньше следующего года. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» заявил атаман Балтийского отдельного казачьего округа, войсковой старшина Максим Буга.

- Чтобы люди нормально держались в седлах, нужно обучение, которое будет проходить на базе хутора Янтарный и в Калининграде. Это планы только следующего года, - признал Буга.

В начале октября стало известно, что казачьему обществу хутора «Янтарный» предоставят субсидии на охрану общественного порядка и создание казачьей школы верховой езды и джигитовки «Янтарный атаман». В министерстве по муниципальному развитию и внутренней политике предполагают, что казаки будут патрулировать территорию не только в Янтарном городском округе, но и в Калининграде.

По словам Максима Буги, в регионе существует тысяча реестровых казаков. Собственных конюшен у казачьего округа пока нет, ведь «коня содержать дороже, чем машину». Пешие патрули привлекаются к охране порядка во время проведения различных мероприятий.

Программу «Говорит Калининград» о калининградских казаках слушайте ЗДЕСЬ.

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